Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску

Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер в больнице на 96-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба правительства республики.

В кабмине пояснили, что экс-глава Румынии скончался во вторник, 5 августа, в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Смерть наступила в 15:55 по местному времени (совпадает с мск).

Представители клиники отметили, что в июне 2025 года Илиеску попал в реанимацию, где у него выявили рак легких. В течение 57 дней госпитализации бывшего президента Румынии медики прилагали все усилия, чтобы обеспечить ему необходимый уход и лечение.

Ион Илиеску родился 3 марта 1930 в Олтенице. Отец Иона, железнодорожник Александру Илиеску (1901—1945), являлся членом действовавшей в подполье коммунистической партии.

Окончил Московский энергетический институт в 1955 году, учился также в Бухарестском политехническом институте. В 1957 году был избран в Великое национальное собрание.

Работал в Союзе ассоциаций студентов-коммунистов, руководил отделом пропаганды ЦК РКП (1965—1968). В 1967 году был назначен первым секретарём ЦК Союза коммунистической молодёжи и министром по делам молодёжи. В 1984 году был снят со всех постов и исключён из ЦК.

20 июня 1990 года во дворце «Атенеул Ромын» Илиеску принёс присягу и стал президентом. В 1992 году был повторно избран на должность президента Румынии.

В 1996 году проиграл выборы команде «новых румын» во главе с Эмилем Константинеску. В 2000-м снова пошел на выборы, во втором туре получил две трети голосов и вступил в должность 20 декабря 2000 года.