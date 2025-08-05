Агентство Bloomberg в своей редакционной колонке предупредило, что если Белый дом отступит от выдвинутого ранее России ультиматума по урегулированию на Уукраине, то это грозит подорвать авторитет США и нанесет ущерб их интересам.

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В статье отмечается, что первоначальная стратегия Белого дома, заключавшаяся в уступках ради скорейшего мира, провалилась и это заставило США выглядеть слабыми.

"Владимир Путин стал все более серьезной проблемой для американского президента, который позиционирует себя как миротворец", - говорится в статье агентства.

По мнению редакции, единственный способ заставить Кремль пересмотреть свои требования — это изменить ситуацию на поле боя. Для этого США должны ускорить прямые поставки оружия Киеву, профинансировать производство дронов и боеприпасов, а также усилить экономическое давление. Это включает в себя более жесткое соблюдение санкций и снижение потолка цен на российскую нефть.