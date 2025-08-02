Взрыв прогремел в Николаеве
В Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в Николаеве произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.
СМИ сообщают о перебоях со светом в Николаеве. Взрывы прогремели и в подконтрольном ВСУ Херсоне, в городе также пропало электричество.
Сирены работают в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во всех регионах Украины в субботу объявляли воздушную тревогу. В Белой Церкви под Киевом более суток тушили пожар на промышленном объекте.