Взрыв прогремел в Николаеве

В Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в Николаеве произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.

СМИ сообщают о перебоях со светом в Николаеве. Взрывы прогремели и в подконтрольном ВСУ Херсоне, в городе также пропало электричество.

Сирены работают в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во всех регионах Украины в субботу объявляли воздушную тревогу. В Белой Церкви под Киевом более суток тушили пожар на промышленном объекте.