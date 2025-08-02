Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России санкциями, если прогресс в урегулировании конфликта с Украиной не будет достигнут в установленные им сроки. Об этом пишет «Интерфакс».

В телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным Трамп говорил, что эта война ужасна и должна закончиться.

«Я думал, мы договорились об этом три раза подряд и, возможно, он хочет попробовать взять все это на себя. Я думаю, ему будет очень тяжело», — добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что если вооруженный конфликт продолжится, то Белый дом введет новые санкции против России.

Трамп заявил о способности России обходить санкции

Ранее стало известно о новом возможном планет США по урегулированию украинского конфликта. Так, Белый дом может заключить с РФ выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением конфликта на Украине. Это решение может сократить зависимость американцев от китайских ресурсов.