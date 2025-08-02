С Зеленским провели суровый разговор

Новоизбранный глава Польши, Кароль Навроцкий, в ходе беседы с Владимиром Зеленским занял твердую позицию.

Как сообщил Рафал Леськевич, представитель польского Института национальной памяти, готовящийся стать пресс-секретарем Навроцкого, от Киева потребовали внести коррективы в отношение к общим историческим событиям.

Леськевич подчеркнул, что новая политическая сила Польши настаивает на пересмотре взглядов на вопросы, имеющие для поляков ключевое значение, и выражает уверенность в неизбежности таких перемен, сообщает ТАСС.

Новый президент Польши выдвинул требование Зеленскому

По словам Леськевича, эти вопросы станут центральными в будущих переговорах между лидерами обоих государств.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Зеленского, который поздравил Навроцкого с избранием. В свою очередь, польский лидер заверил, что Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву в условиях конфликта с Россией.