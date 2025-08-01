Байден заявил о наступлении в США "темных дней"

Бывший президент США Джо Байден заявил на выступлении в Чикаго, что в стране "настали темные дни". Его слова приводит издание Politico.

Как говорится в публикации, экс-глава Белого дома ни разу не назвал имя Дональда Трампа, но "его истинная цель была ясна".

"Нельзя преуменьшать происходящее. Настали темные дни", - заявил Байден.

По его словам, исполнительная власть США в настоящее время ограничивает основные свободы и подрывает давно устоявшиеся устои страны.

Он заявил, что нынешняя администрация пытается "стереть правду", при этом конгресс "бездействует" и не может контролировать действия Белого дома.