Лукашенко прокомментировал ситуацию с БПЛА в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с беспилотником в Минске, призвав установить «воздушное перемирие». Его слова приводит Белта.

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О произошедшем Лукашенко упомянул на встрече с представителями СМИ на Валааме. По его словам, попавший в многоэтажное здание БПЛА был начинен 59 килограммами взрывчатки, шариками и прочим.

«Хорошо, что не взорвался. Но ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди», — добавил Лукашенко.

Он назвал эскалацию конфликта между Россией и Украиной «опасной» и призвал «прекращать это, но аккуратно». В частности, Лукашенко напомнил о предложении установить воздушное перемирие, которое прозвучало на его встрече с представителями США.

«Я говорю: Россия в этом заинтересована и президент РФ Владимир Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали», — заключил он.

Ранее сообщалось, что ночью 29 июля в Минске во дворе жилого дома на улице Матусевича упал беспилотник. Минобороны Беларуси оперативно обнаружило его и подавило. Дрон упал без детонации, но его обломки повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей.