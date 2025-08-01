Раскрыт коварный план Трампа по ограблению ЕС

Президент США Дональд Трамп пытается всеми возможными путями лишить Евросоюз его богатств. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла в интервью NEWS.ru. По мнению эксперта, действия американского лидера направлены на то, чтобы изменить глобальные экономические потоки в пользу США.

При этом эксперт отметил, что стратегии, применяемые Трампом, могут показаться непоследовательными, но они имеют под собой прочную основу. По его словам, американский президент стремится вернуть производства из Азии в США и «ограбить» Евросоюз. Он готов добиваться этого разными методами: манипулировать пошлинами, нарушать соглашения. Его цель неизменна, и его не стоит недооценивать, подчеркнул Перла.

Он сообщил, что Трамп не глуп и не действует хаотично. У него есть четкие планы, и он последовательно движется к их реализации, используя аморальные и реактивные методы, утверждает Перла.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Евросоюз до окончания его президентского срока закупил у Соединенных Штатов энергоносители на сумму более 1 триллиона долларов (более 80 триллионов рублей). Высокопоставленный американский чиновник отметил, что в обмен на это Трамп предлагал снизить пошлины на товары из Европейского союза, которые он ранее угрожал ввести.