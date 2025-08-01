Зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа в хранилищах и нашествия саранчи. Об этом предупредил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Холода настанут, уже тепла не будет. (...) Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. (...) Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», — высказался он.

Тем временем представители киевского режима отправятся зимовать в другие страны, бросив своих соотечественников, добавил Соскин.

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