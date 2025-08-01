В США сенатор упала во время голосования

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала во время голосования против поставок оружия Израилю. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«На кадрах видно, как Уоррен пытается сесть, после чего она падает, опрокидывая стол. В редком проявлении двухпартийной солидарности коллеги-республиканцы Тед Круз и Сьюзан Коллинз бросились помочь ей подняться», — указано в сообщении.

Две направленные на блокировку военных поставок Израилю резолюции были представлены сенатором Берни Сандерсом и не получили достаточного количества голосов. Все представители республиканцев в Сенате проголосовали против.

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