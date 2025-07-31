Трамп решил необычно обновить Белый дом

Президент США Дональд Трамп решил построить бальный зал, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Строительство, по ее словам, начнется в сентябре и закончится до окончания президентского срока Трампа. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс.

Пресс-секретарь пояснила, что американский лидер и ряд спонсоров взяли на себя обязательство выделить на строительство здания порядка $200 млн.

Ливитт уточнила, что восточное крыло Белого дома будет «модернизировано» в рамках проекта и что сотрудники Восточного крыла, включая помощников первой леди Мелании Трамп, будут временно перемещены.

Пресс-секретарь пояснила, что это будет первое структурное изменение в резиденции президента с тех пор, как несколько десятилетий назад был добавлен балкон Трумэна.

«В душе президент Трамп — строитель, и он невероятно внимателен к деталям», — рассказала глава администрации Белого дома Сьюзан Уайлс.

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Чиновница заметила, что глава США желает построить прекрасный бальный зал, которым смогут наслаждаться будущие администрации и поколения американцев. Она добавила, что особенности архитектуры здания будут учтены при строительстве.