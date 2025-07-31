Президент Финляндии поставил Европу перед выбором

Президент Финляндии Александр Стубб призвал страны Евросоюза сделать выбор между поддержкой «агрессивного мирового порядка», который, по его мнению, продвигает Россия, и принятием «свободы и демократии». Об этом сообщает Bloomberg.

Новые заявления о России Стубб сделал на конференции, прошедшей 31 июля в Хельсинки. Как отмечает Bloomberg, высказывания касались нескольких стран ЕС, где «националистический крен подрывает поддержку Украины».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо, в частности, стремятся поддерживать хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, «угрожая единству подхода Европы к украинскому кризису», подчеркивает агентство.

Стубб раскритиковал «возвращение к мировому порядку, в котором доминируют сферы влияния». По его словам, из-за этого граждане независимых демократических стран оказываются в ситуации, когда они не могут самостоятельно принимать решения.

«Вместо них решения будут принимать недемократические руководители другой страны», - заявил президент Финляндии.

Президент Финляндии Стубб призвал Россию согласиться на прекращение огня на Украине

Ранее страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. Словакия несколько недель блокировала эти санкции из-за планов ЕС полностью запретить импорт российского газа с 2028 года.