В Великобритании прощаются с Оззи Озборном

Церемония прощания с известным рок-музыкантом, фронтменом Black Sabbath Оззи Озборном проходит в его родном городе Бирмингем, Великобритания. На процессию пришли тысячи поклонников творчества артистка.

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Чтобы каждый желающий мог попрощаться с легендой хеви-метала процессия с телом музыканта в сопровождении духового оркестра, исполняющего самые известные композиции группы, следует по городу.

Кортеж делает остановки во всех знаковых местах, связанных с артистом, включая мост Black Sabbath, который после смерти Осборна стал стихийным мемориалом.

Напомним, легендарный музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его близкие сообщили, что он был с семьей и окружен любовью. Причина смерти не раскрывалась.

За три недели до смерти основатель группы Black Sabbath вместе с коллективом сыграл свой прощальный концентр на фестивале в Бирмингеме. На это выступление группа впервые за 20 лет собралась в полном составе.