Трамп анонсировал новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли [президента РФ Владимира Путина] санкции. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал он.

Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не произошел бы, если бы он был президентом.

«Это война [экс-президента США Джо] Байдена. Глупая война, нам не стоило в нее втягиваться», — заключил Трамп.

Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США рассматривают возможность введения секторальных банковских санкций против России, но надеются избежать этого шага.