Депутат Рады послал Зеленского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский послал Владимира Зеленского после заявления посла Украины в Германии Алексея Макеева о защите НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Макеев заявил, что фактически Украина якобы делает то, для чего создавался НАТО — «защищает» Европу от российского и советского «нашествия».

«Посол в ФРГ Макеев заявляет, что “Украина выполняет роль НАТО, и защищает Европу без 5-й статьи устава НАТО”. От лица своих избирателей и всех украинцев хочу заявить, что посол Макеев вместе с министром Сибигой и президентом зеленским - могут идти в ср*ку», — написал Дубинский.

Он добавил, что граждане Украины не хотят становится живым щитом для кого-бы то ни было.

Напомним, что Кремль неоднократно высказывал свою обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Российские власти отмечали, что РФ никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для государства.