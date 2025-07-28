Трамп сделал неожиданное заявление о возможных мерах против России

Президент США Дональд Трамп не смог дать четкого ответа о том, какие именно меры против России он предпримет по истечению срока ультиматума. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты во время брифинга в Шотландии попросили американского лидера рассказать, какие конкретно санкции он введет против России, когда 10-12 дней, выделенных на достижение мирного соглашения с Украиной, истекут.

«Это будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы», — ответил президент США.

Аналитики выражают скептицизм относительно нового ультиматума, пояснил автор статьи.

Так, по мнению Эда Арнольда из Королевского института объединенных служб, президент России Владимир Путин может проигнорировать пошлины Трампа, из-за чего у главы Белого дома останется меньше рычагов давления на Москву.

«Это может привести к обратному результату», — предположил ученый.

Ранее журналисты The Guardian заметили, что новый ультиматум знаменует собой резкое ускорение процесса в отношении России и Украины и будет приветствоваться в Киеве.

Вместе с тем, уточнили они, ключевой вопрос остается открытым: «что сделает Трамп на самом деле, когда время истечет?».

Медведев ответил Трампу

Эксперты Politico сообщили, в свою очередь, что Трамп неоднократно звонил Путину, но так и не добился существенного прогресса в прекращении конфликта на Украине, хотя во время предвыборной кампании обещал, что боевые действия прекратятся в течение одного дня.

По мере того, как попытки добиться прекращения огня терпят неудачу, Трамп начал высказывать редкую для себя критику в адрес Путина, заметили эксперты.