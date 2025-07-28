Трампу предсказали импичмент

Политическая ситуация в США накаляется и нынешний американский лидер Дональд Трамп рискует сложить полномочия досрочно. Такое мнение высказал News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По мнению политолога, вполне вероятно, что Трамп может сложить свои «полномочия по какой-либо причине».

«В США не все спокойно. У него и здоровье может сдать, а может быть и импичмент. Он может получить его ввиду того, что все-таки слишком обостренная ситуация внутри США», - пояснил Перенджиев.

При этом, по мнению политолога, в Республиканской партии уже отчетливо звучат голоса, которые выделяют вице-президента США Джей Ди Вэнса в качестве потенциального преемника Дональда Трампа.

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«По Конституции вице-президент в случае, когда президент не может выполнять свои обязанности, может взять управление на себя. Не является ли это намеком на смену власти? Прямо об этом не говорится, а фактически это прозрачно: если вдруг что-то произойдет с Трампом, то у нас есть достойный кандидат», - резюмировал эксперт.

Ранее сенатор-республиканец Джим Бэнкс ранее заявил о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс уже сейчас рассматривается республиканцами в качестве основного кандидата в президенты на выборах в 2028 году. При этом источник, близкий к сыну американского лидера Дональду Трампу-младшему, отмечал, тот также активно поддерживает Вэнса.