В США раскрыли главный страх Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский боится лишиться своего поста из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. С таким мнением выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными [украинскими солдатами], то это будет началом конца», — заявил эксперт.

Макгрегор также указал на то, что президент США Дональд Трамп неохотно оказывает Киеву помощь, так как больше заинтересован в решении проблем своей страны. Кроме того, его переменчивое настроение в вопросе Украины может говорить о том, что он хочет дистанцироваться от этого конфликта.

Ранее Макгрегор заявил, что США вступили в конфликт с Россией и проиграли.