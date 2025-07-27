Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном

Владимир Зеленский рассказал в своем канале, что провел хороший, предметный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, прежде всего речь зашла о поставках дополнительных ракет для комплексов SAMP/T и Crotale, которые уже состоят на вооружении ВСУ.

«Много говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция готова нам с этим помогать, будем работать вместе», — отметил украинский лидер.

Зеленский пояснил, что поднял вопрос о тренировке украинских пилотов на истребителях Dassault Mirage 2000. Киев ценит то, добавил он, что Париж готов продолжать обучение летчиков для этого типа самолетов.

Макрон сделал заявление о давлении на Россию

«Проинформировал [Макрона] об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — разъяснил политик.

Также в ходе встречи зашла речь об истории с «отменой» антикоррупционных органов, заметил Зеленский. Он уточнил, что инфраструктура полностью функционирует, ее независимость и эффективность гарантирована законами государства.