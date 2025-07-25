Трамп назвал способную погубить Европу проблему

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу. Об этой проблеме американский президент высказался во время общения с журналистами.

«Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется», — отметил он.

По мнению Трампа, в настоящее время «иммиграция убивает Европу».

Bloomberg раскрыл подробности разговора Трампа и Стармера

Ранее американский лидер заявил, что страны Европы должны были оплатить поставки американского оружия для Украины еще три года назад, однако только сейчас начали выполнять свои обязательства. Также он рассказал о соглашении с Европейским союзом, по которому Брюссель должен компенсировать США 100 процентов стоимости военного оборудования.