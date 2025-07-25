Трамп назвал способную погубить Европу проблему
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу. Об этой проблеме американский президент высказался во время общения с журналистами.
«Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется», — отметил он.
По мнению Трампа, в настоящее время «иммиграция убивает Европу».
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Ранее американский лидер заявил, что страны Европы должны были оплатить поставки американского оружия для Украины еще три года назад, однако только сейчас начали выполнять свои обязательства. Также он рассказал о соглашении с Европейским союзом, по которому Брюссель должен компенсировать США 100 процентов стоимости военного оборудования.