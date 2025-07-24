"Девчонки, готовьтесь": Лукашенко заговорил о войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время проверки хода уборочной кампании в Смолевичском районе Минской области заявил, что в републике "на всякий случай" готовятся к войне.
"Девчонки, готовьтесь", - сказал он, обращаясь к журналисткам. Белорусский лидер добавил, что если начнется война, то они пойдут как минимум хлеба убирать.
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В ответ на замечение журналисток, что они надеются на то, что это не произойдет, Лукашенко сказал, что тоже надеется.
"Но к войне готовимся на всякий случай", - пояснил он на видео, опубликованном в Telegram-канале "Пул Первого".