"Девчонки, готовьтесь": Лукашенко заговорил о войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время проверки хода уборочной кампании в Смолевичском районе Минской области заявил, что в републике "на всякий случай" готовятся к войне.

"Девчонки, готовьтесь", - сказал он, обращаясь к журналисткам. Белорусский лидер добавил, что если начнется война, то они пойдут как минимум хлеба убирать.

Лукашенко раскрыл, кому завидует

В ответ на замечение журналисток, что они надеются на то, что это не произойдет, Лукашенко сказал, что тоже надеется.