Лукашенко раскрыл, кому завидует

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Смолевичский район обсудил с работниками сельского хозяйства уборочную кампанию и другие вопросы.

Обращаясь к руководителю местного хозяйства, глава государства признался, что "завидую я тебе", потому что "самая лучшая работа — это руководителем какого-то аграрного предприятия". Лучше этой работы нет, заявил Лукашенко — профессиональный организатор сельскохозяйственного производства, руководивший совхозом "Городец".

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Пул Первого", президент Беларуси признался, что эта работа до сих пор ему часто снится и "я вспоминаю с большим удовольствием".

Про зависть Александр Лукашенко заговаривает нередко в поездках по Беларуси. Например, во время посещения молочного завода в Поставском районе политик угостился продукцией предприятия и признался, что завидует его работникам: "Вы всегда кушаете свежий сыр — мое любимое блюдо, можно сказать".

Завидовал Лукашенко, по его признанию, и гродненцам, поскольку "Гродно — это вообще особый город". Поставив его в пример, белорусский лидер велел довести до ума Брест и Могилев (цитаты по БелТА).