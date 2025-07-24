Накануне по Украине прокатилась серия выступлений — причиной стал подписанный Владимиром Зеленским указ, фактически лишающий украинских антикоррупционные органы независимости. Как сообщает «КП», при первом же приближении к акциям можно сказать, что после Евромайдана в Киеве украинцы почти ничему не научились.

Отмечается, что в протестном движении участвуют уже десятки тысяч человек, а на улицы Киева 23 июля вышли около 40 тысяч украинцев. Однако, если это и правда, то остались ночевать на площади единицы.

«Понятно, что организаторы у нового протеста имеются. Волшебным образом из ниоткуда не появятся те же тысячи картонок с однотипными надписями, выполненными одними и теми же фломастерами в одной манере. Не флагов, не выполненных на ткани призывов, а именно небольших картонок. А раз есть организаторы, то имеется и некая финансовая сторона у данного протеста», — пишет издание.

Однако приближение показывает, что за прошедшие после Евромайдана 12 лет жители Украины ничего не поняли. Среди толп мелькают плакаты с требованием остановить коррупцию, не допустить сползания «во времена Януковича», вернуть независимость антикоррупционным ведомствам, обеспечить вступление в ЕС.

«И ни одного призыва закончить войну, обеспечить мир, вернуть украинцев-беженцев из Европы для восстановления страны и воссоединения семей. Впрочем, последнее уже практически невозможно, а скоро станет нереализуемо и теоретически», — отмечают журналисты.

Кроме того, нет ни одного требования отправить в отставку Зеленского или главу его офиса. Некоторые и вовсе вернулись к любимому «занятию» и начали скакать под кричалки. В конечном счете, есть основания считать, что протест закончится, «как только поступит соответствующая команда».