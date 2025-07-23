Ждать ли на Украине новый Майдан?

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что протесты на Украине не навредили бы Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает News.ru.

По мнению депутата, повторение Майдана на Украине не было бы достаточно масштабным, чтобы как-то повредить Киеву. При этом Вассерман также считает, что Зеленский начал кампанию против Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры для того, чтобы избежать от давления со стороны США.

«Американцы усиленно продвигают концепцию борьбы с коррупцией, в частности на Украине НАБУ и САП были созданы по прямому указанию США сразу после госпереворота в 2014 году. Они используются для того, чтобы можно было «съесть» любого политика, если он не нравится американцам. Сейчас, воспользовавшись (переходом власти к — прим. ред.) республиканцам, Зеленский пытается убрать этот рычаг давления. Думаю, что протесты по этому поводу еще будут, но вряд ли настолько сильные, чтобы это всерьез ему помешало», — заявил Вассерман.

Массовые протесты на Украине: что предпримет Зеленский?

Ранее Вассерман усомнился в существовании пророссийского подполья в Одессе.