Польша начала массово отправлять на родину украинцев, которые обвиняются в нарушении польских законов. Об этом пишет газета Wiadomosci.

В частности, из 127 решений о высылке иностранцев из Польши, выданных Силезским пограничным отрядом в Рацибуже с января по середину июля, почти сто были предназначены для украинцев.

«В некоторых случаях исполнение приговора временно приостанавливается, поскольку иностранцы содержатся в охраняемых центрах или отбывают наказание в виде тюремного заключения. Депортация осуществляется сразу после завершения этих процедур», - пояснил представитель Силезского пограничного отряда, поручик Шимон Мосьцицкий.

Он уточнил, что украинцев сопровождают под конвоем до границы, где передают местным властям.

Так, на прошлой неделе были депортированы трое украинцев, им запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на срок от пяти до семи лет. Украинцы высылаются из Польши после совершения грубых правонарушений - грабежей, вождения в пьяном виде, нанесения тяжких телесных повреждений, краж, отмечается в статье.

При этом издание подчеркивает, что «украинцы, сопровождаемые к границе, могут быть призваны в армию в связи с продолжающейся там мобилизацией».

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским от лица президента Украины Петра Порошенко (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). В этой беседе Сикорский пообещал помогать Киеву с возвращением уклонистов.

По его словам, в ЕС не хотят, чтобы украинцы испугались высылки и начали перемещаться по европейским странам в поисках лучших условий. Сикорский предложил Украине выдавать ордера на арест уклонистов в ускоренном режиме, чтобы страны могли быстро выдавать этих людей.