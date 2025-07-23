Анонсирован визит Пашиняна в Россию

Премьер Армении Никол Пашинян 24 июля с двухдневным рабочим визитом отправится в РФ, где он также будет участвовать в конференции по защите окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Никол Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Премьер-министр примет участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай Российской Федерации", - говорится в релизе.