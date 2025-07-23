В США назвали Зеленского диктатором

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин назвала Владимира Зеленского диктатором и потребовала остановить поставки американского оружия Украине. Об этом она написала в соцсети X.

Тейлор Грин прокомментировала прошедшие на Украине протесты из-за закона, лишающего антикоррупционные органы независимости. Закон, подписанный Зеленским, фактически подчиняет Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру офису генпрокурора Украины.

Тейлор Грин, ультраправая конгрессвумен от штата Джорджия и сторонница президента США Дональда Трампа, заявила, что люди вышли на массовые акции против Зеленского, который «является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение».

«Правильно, украинцы! Вышвырните его из власти! А Америка должна ПРЕКРАТИТЬ финансирование и поставки оружия!!!» - написала Тейлор Грин.

В 2024 году Тейлор Грин предложила несколько поправок к проекту о финансовой помощи Украине. Одна из них гласила, что «любой член Конгресса, который проголосует за этот закон, будет обязан присоединиться к украинской армии».

Две другие поправки требовали от Украины закрыть все биолаборатории и доказать, что христианские церкви в стране не подвергаются гонениям.