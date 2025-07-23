В Китае предупредили о слежке через сувениры

Министерство государственной безопасности Китая сообщило гражданам страны, что за ними могут следить через зарубежные сувениры. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Согласно сообщению ведомства, в игрушки из других стран могут быть встроены разведывательные устройства. В перечень «опасных» сувениров, по мнению министерства, попадают брелоки, подвески для рюкзаков и прочие аксессуары. При этом в ведомстве также добавили, что в особую категорию риска попадают китайские чиновники, ученые и сотрудники секретных подразделений.

«Иностранные шпионские и разведывательные органы могут с необычайным энтузиазмом оснащать неприметные мелкие предметы <…> функциями определения местоположения и прослушки в режиме реального времени», — сказано в сообщении министерства.

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