Дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) назвала ликвидацию главой киевского режима Владимиром Зеленским антикоррупционных ведомств глупым решением.

"Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — поделилась своей точкой зрения она.

22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили украинские парламентарии, Зеленский уже подписал законопроект. Ряд депутатов расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.

Стало известно о негативном сценарии для Зеленского

Послы государств - членов "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.