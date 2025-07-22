Илон Маск может вернуться в политику

Бизнесмен Илон Маск в будущем может вернуться в политику и государственное управление. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и осведомленные источники.

В агентстве отметили, что о такой возможности предупредила инвесторов принадлежащая бизнесмену компания SpaceX с помощью добавления соответствующих «факторов риска» в документы. По словам собеседников Bloomberg, данная формулировка в тендерных предложениях используется впервые.

«Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в Департаменте государственной эффективности (DOGE) и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии», — говорится в тексте.

Ранее американский бизнесмен объявил о создании своей политической партии «Америка». Документы на ее регистрацию уже поданы.