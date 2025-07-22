Британский журнал Spectator сообщает, что Евросоюз (ЕС) может ввести санкции против Украины.

По мнению автора издания, Киев может попасть под европейские санкции из-за ликвидации антикоррупционных агентств. При этом в материале также указано, что Владимира Зеленского предупреждали об опасности подобных решений, но он проигнорировал их.

«Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе. Международные антикоррупционные организации, украинские группы гражданского общества, независимая украинская пресса и западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины», — сказано в статье.

В США сделали Зеленскому предупреждение после его выходки

Ранее антикоррупционные ведомства на Украине заявили, что власти страны пытаются их ликвидировать.