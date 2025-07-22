Пашинян собрался в Россию

Глава армянского правительства Никол Пашинян намеревается посетить Россию с рабочим визитом в ближайшие дни. Об этом рассказал во вторник, 22 июля, информированный источник.

Как уточнил собеседник "Интерфакса" в кабмине Армении, визит Пашиняна в Россию запланирован на 24 июля. Ожидается, что политик примет участие в конференции на Алтае, посвященной вопросам экологии и охраны природы.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

Ранее Никол Пашинян заверил, что Армения не ищет конфликтов с Россией. По его словам, "мы хотим иметь с Россией нормальные, естественные и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении", тем более что "мы вместе хлеб делили".

В Кремле между тем указали на "разновекторную" политику Еревана. Говоря о возможном выходе из ОДКБ, армянский премьер в то же время интересуется членством в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).