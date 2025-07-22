Эрдоган: Нетаньяху и ЦАХАЛ превзошли Гитлера в варварстве

По словам президента Турции, даже во время Холокоста в Европе не было таких бесчеловечных проявлений, как в секторе Газа.

Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети X. Реджеп Тайип Эрдоган также призвал международное сообщество не мириться с жестокостью и отреагировать на массовые случаи смерти палестинцев от голода.

Ранее радикальное движение ХАМАС заявило, что двум миллионам жителей сектора Газа угрожает смерть от голода из-за продолжающейся блокады. Официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри отверг обвинения группировки и заявил, что радикалы с помощью СМИ «распространяют ложь, чтобы спасти то, что осталось от побеждённого ХАМАС».