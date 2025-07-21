В Италии отреагировали на отмену концерта Гергиева

Отмена концерта легендарного российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте является ошибкой и идёт вразрез с европейскими ценностями, заявил директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди. Об этом пишет РИА Новости.

Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева на музыкальном фестивале Un’Estate da Re («Лето короля») должно было состояться 27 июля.

Отмену концерта Гергиева в Европе назвали безумием

Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник, 21 июля, сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин.

«Мы считаем отмену концерта ошибкой. Мы всегда выступали против цензуры и за свободу слова во всех её формах. Мы не понимаем, какой «политической пропагандой» дирижёр может заниматься во время того, как руководит оркестром», — подчеркнул Бертольди.

Директор института заметил, что если европейцы желают показать, что «Европа — форпост свободного и демократического мира», то им не следует затыкать культурных деятелей, чья «творческая ценность общепризнана».