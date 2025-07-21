В Иране задержали двух агентов «Моссада»

Газета.Ru

В провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке исламской республики, задержали двух агентов израильской разведки «Моссад». Об этом сообщил прокурор Джавад Илайи, передает агентство Tasnim.

В Иране задержали двух агентов «Моссада»
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По словам прокурора, оба агента на данный момнет находятся на допросе. Илайи отметил, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о распространении лжи, приведшем к общественным беспорядкам и «пропаганде против режима».

Другие подробности задержания будут объявлены в ближайшее время, добавил он.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании министров о наличии в стране «фундаментальных проблем в безопасности», которые были выявлены во время ирано-израильского конфликта. Он призвал провести соответствующую диагностику патологий в сфере безопасности, чтобы свести к минимуму ущерб для страны.