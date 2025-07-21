В Иране задержали двух агентов «Моссада»

В провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке исламской республики, задержали двух агентов израильской разведки «Моссад». Об этом сообщил прокурор Джавад Илайи, передает агентство Tasnim.

По словам прокурора, оба агента на данный момнет находятся на допросе. Илайи отметил, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о распространении лжи, приведшем к общественным беспорядкам и «пропаганде против режима».

Другие подробности задержания будут объявлены в ближайшее время, добавил он.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании министров о наличии в стране «фундаментальных проблем в безопасности», которые были выявлены во время ирано-израильского конфликта. Он призвал провести соответствующую диагностику патологий в сфере безопасности, чтобы свести к минимуму ущерб для страны.