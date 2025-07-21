В Индии расшифровали черные ящики разбившегося Boeing

Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) расшифровало данные черных ящиков разбившегося 12 июня Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India под Ахмедабадом (индийский штат Гуджарат). Об этом сообщил министр гражданской авиации Индии Кинджарапу Раммохан Наиду.

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"AAIB удалось расшифровать данные с черных ящиков самолета Air India, разбившегося в прошлом месяце. В окончательном отчете будет раскрыта причина крушения самолета", - сказал Наиду на заседании индийского парламента, подчеркнув "абсолютную беспристрастность" AAIB в расследовании авиакатастрофы

Министр обратил внимание на множество версий причины крушения лайнера в СМИ.

"Я видел множество статей, не только в индийских СМИ, но и в западных, которые пытались продвигать свою собственную точку зрения. Но давайте уважать процесс расследования", - призвал он.

Ранее Федерация индийских пилотов потребовала от газеты The Wall Street Journal и агентства Reuters опровержения опубликованных этими СМИ выводов о причинах крушения самолета Air India. Федерацию возмутил тот факт, что WSJ, ссылаясь на неназванные источники, "знакомые с предварительной оценкой доказательств американскими властями", предположила, что капитан воздушного судна намеренно выключил переключатели подачи топлива. Аналогичное сообщение, подразумевающее вину пилота, опубликовало и агентство Reuters.

12 июня Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India после взлета рухнул на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. При крушении погибли 275 человек - 241 находился на борту, еще 34 человека погибли на земле. 2 июля Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing, в котором говорится, что переключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: "Почему вы отключили [переключатели подачи топлива]?". На что получил ответ: "Я этого не делал". Лайнером управляли 60-летний летчик Сумит Сабгарвал, имевший 8,2 тыс. часов летного опыта, и 26-летний Клайв Кундер с 1,1 тыс. часов налета.