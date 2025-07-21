Американский сенатор Линдси Грэм* (признан в России экстремистом и террористом) выступил с угрозой в адрес президента России Владимира Путина. Как сообщает «Царьград», политик заявил, что глава США Дональд Трамп собирается наказать государства, которые помогают России, таким образом создав проблемы для российского лидера.

По словам Грэма*, Трамп собирается ввести пошлины против тех стран, которые покупают российскую нефть — Китая, Индии и Бразилии. Сенатор утверждает, что на эти государства приходится около 80% продаж российской нефти, а деньги расходуются на поддержание армии РФ.

«Поэтому президент Трамп собирается ввести 100% пошлины для всех этих стран. Наказать их за помощь Путину. Китай, Индия и Бразилия вот-вот столкнутся с выбором между американской экономикой и помощью Путину», — сказал Грэм*.

Напомним, что сенатор известен своей русофобской позицией. Недавно он заявлял, что России следует «позвонить аятолле», если она хочет узнать, что произойдет по истечении объявленных президентом Трампом 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. Российский сенатор Сергей Перминов отмечал, что слова Грэма* не следует анализировать, поскольку он стал переигрывать свое амплуа «балагура и весельчака».

* признан в России экстремистом и террористом