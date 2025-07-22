Раскрыта причина угроз Трампа России

Президент США Дональд Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании Трамп. Об этом пишет Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона.
«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — приводит издание слова американского политика.
По его словам, жена президента каждый день рассказывает ему о произошедшем на Украине.
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Ранее Трамп, отвечая на вопрос о роли жены Мелании в смене его позиции по вопросу конфликта на Украине, заявил, что она «очень нейтральна».
«Она очень умная. Она очень нейтральна. Она похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать», — сказал американский лидер.