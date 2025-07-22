Раскрыта причина угроз Трампа России

Президент США Дональд Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании Трамп. Об этом пишет Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона.

«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — приводит издание слова американского политика.

По его словам, жена президента каждый день рассказывает ему о произошедшем на Украине.

На Западе раскрыли реакцию России на ультиматум Трампа

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о роли жены Мелании в смене его позиции по вопросу конфликта на Украине, заявил, что она «очень нейтральна».