Трамп обратился к президенту Румынии с приглашением

Президент Румынии Никушор Дан получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа совершить визит в Америку. Об этом сообщил в интервью телеканалу Digi 24 советник румынского лидера по вопросам безопасности Кристиан Дьяконеску.

"Есть официальное приглашение от президента Дональда Трампа для президента Никушора Дана, - сказал он. - У них был очень хороший диалог месяц назад, и [теперь] это приглашение было передано формальным образом". Дьяконеску отметил, что дата визита пока не определена.

Ранее министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что в сентябре совершит поездку в США главным образом для подготовки визита в страну румынского президента.

Трамп и Дан встретились и обменялись несколькими словами 25 июня на саммите НАТО в Гааге.