Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто поддержал Украину, употребив слово «оккупация» в отношении Российской Федерации, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В статье отмечается, что резонансное заявление Алиева касалось кризиса на Украине. Отвечая на вопрос, какой совет он может дать Киеву, президент Азербайджана впервые открыто встал на сторону Украины, два раза употребив применительно к действиям РФ слово "оккупация", поделился своей точкой зрения автор публикации.

Издание цитирует Алиева во время III Шушинского глобального медиафорума, открывшегося 20 июля в Ханкенди, где азербайджанский лидер призвал украинскую сторону «не соглашаться на оккупацию». По словам Алиева, это заявление «созвучно чаяниям украинского народа».

В России ответили на сообщения о новой эскалации конфликта Москвы и Баку

Президент Азербайджана также порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом.

Ранее на Шушинском медиафоруме журналистка из Украины Елена Курбанова подарила Ильхаму Алиеву коллекцию нарукавных шевронов ВСУ. В ответ азербайджанский лидер ответил: «Продолжайте так же».