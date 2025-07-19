Европе дали совет насчет России
Европе следует искать взаимопонимания со всеми, включая Россию, для достижения мира. С таким призывом выступил бывший еврокомиссар Гюнтер Ферхойген в статье для Die Weltwoche.
Он отметил, что европейские страны одержимы идеей о неизбежном нападении России и убеждены, что им необходимо наращивать производство оружия в целях защиты. Однако, по его словам, если Европа хочет мира, то она должна вести диалог с Москвой.
«Даже если признать, чего я не делаю, что опасность стать объектом российской агрессии реальна, было бы политически разумно не ставить свое будущее в зависимость исключительно от удачи с оружием, а искать диалог с Россией, чтобы выяснить, можно ли достичь справедливого баланса интересов», — Ферхойген.