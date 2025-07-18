Трамп допустил закрытие шоу известного американского ведущего

Трамп: после шоу Кольбера может закрыться программа Киммела
Президент США Дональд Трамп отреагировал на прекращение вещания программы The Late Show после 30 лет эфира. Об этом он заявил на своей платформе Truth Social.
В посте Трамп связал закрытие шоу с профессиональными показателями его ведущего Стивена Кольбера. Президент также предположил, что следующим может завершить вещание шоу Джимми Киммела.
«Слышал, следующим будет Джимми Киммел», — отметил Трамп.
25 июня Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал уничтожить «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Он назвал радиостанцию «левым катастрофическим проектом» и призвал сторонников Республиканской партии не голосовать за его сохранение.
До этого политик обрушился с критикой на CNN и The New York Times. Он назвал новости телеканала «фейковыми», а газету — «провальным» изданием. По мнению Трампа, эти два СМИ объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории. Президент США в очередной раз подчеркнул, что в результате атаки США все ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.