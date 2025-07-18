Концерт Гергиева в Италии вызвал протесты

Планируемый концерт российского дирижера Валерия Гергиева 27 июля в Королевском дворце Казерты (Италия) спровоцировал острый политический скандал. Министерство культуры Италии осудило выступление маэстро, назвав его «рупором российской пропаганды», в то время как власти региона Кампания продолжают настаивать на проведении мероприятия в рамках фестиваля Un’Estate da Re.

Планируемое выступление российского дирижёра Валерия Гергиева 27 июля в Королевском дворце Казерты (Италия) вызвало острую полемику. Несмотря на протесты министерства культуры страны, власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лука настаивают на проведении концерта в рамках фестиваля Un’Estate da Re.

Критики (включая Минкульт Италии) считают, что Гергиев — «рупор кремлёвской пропаганды», а его выступление пошлёт «неправильный сигнал» на фоне войны на Украине, сообщает Tagesspiegel.

«Украина — оккупированная страна», — заявил министр культуры Алессандро Джули.

Сторонники (региональные власти) утверждают, что искусство должно быть вне политики.

После 2022 года многие западные площадки (например, «Ла Скала», Венская филармония) разорвали с ним контракты. В 2023 году концерт Гергиева в Люксембурге отменили после протестов.

Ранее писали, что украинцы скупили билеты на концерт Гергиева в Италии. Кроме того, опера «Семен Котко» впервые за 40 лет возвращается на сцену Большого театра.