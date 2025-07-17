Орбан допустил выход Венгрии из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что теоретически его страна может выйти из Евросоюза, поскольку организация превратилась из экономического объединения в политическое. Однако на данный момент Будапешт считает более выгодным оставаться в ЕС и добиваться изменений изнутри.

В интервью порталу Ultrahang Орбан отметил, что Евросоюз кардинально изменился с 2004 года, когда Венгрия вступила в его состав. По его словам, если раньше Брюссель не вмешивался в вопросы миграции, гендерного воспитания или военной политики стран-участниц, то теперь ЕС стал политическим союзом, что и побудило Великобританию покинуть его.

"Он стал политическим союзом, так что мы вступили в экономический союз, и теперь находимся в политическом союзе. Вот почему британцы вышли. Так что этот Евросоюз - это не тот Евросоюз", - сказал Орбан.

Несмотря на критику, венгерский лидер подчеркнул, что пока не видит причин для выхода своей страны из ЕС. Однако он убежден, что в нынешнем виде союз теряет шансы на процветание и постепенно приходит в упадок.

Ранее сообщалось, что Словакия изменила позицию по антироссийским санкциям.