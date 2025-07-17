Глава Союза армян России Ара Абрамян заявил, что Еревану стоит оставаться союзником Москвы: по его мнению, такой подход отвечает интересам Армении. Об этом Абрамян рассказал РИА Новости.

Абрамян заявил, что Россия сейчас «воюет против фашизма, беспредела, уничтожения международного права». Он добавил, что РФ защищает свои интересы и это нормально. Абрамян подчеркнул, что Армения и другие государства должны поступать точно так же.

«Но премьер-министр Армении не поступает в интересах Армении. Интересы Армении, если бы он [их] понимал, ценил, - это Россия. <…> Я могу перечислить двадцать причин, почему мы должны быть с Россией», - подчеркнул глава Союза армян.

Абрамян добавил, что Армении не удастся продавать свою продукцию Евросоюзу. По его словам, даже если ЕС очень нужны армянские абрикосы или другая продукция, наладить поставки будет сложно из-за новых стандартов.

«А здесь мы просто привезли, продали, народ кушает, все счастливы», - подчеркнул Абрамян.

В конце июня глава МИД Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван примет окончательное решение о членстве в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда ее члены, включая Россию, осудят Азербайджан по следам конфликта в Нагорном Карабахе.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что республика хочет стать членом ЕС. По его мнению, это может произойти через двадцать лет.

Комментируя заявления Пашиняна, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что армянский премьер «стремится к балансированию на разных направлениях». По его словам, выгоды членства Армении Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) известны, а последствия возможного членства в ЕС - еще нет.