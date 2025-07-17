В Латвии призвали объединиться против России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала все страны мира «бороться с российской угрозой». Ее слова приводит Telegram-канал Пул N3.

Она высказала мнение, что «российская угроза» носит управляемый характер, однако это «требует действий, лидерства, требует силы - той самой силы, на которую мы зачастую тратим менее 5% ресурсов».

«Когда мы говорим о российской угрозе, важно понимать военную доктрину России. Мы часто смотрим только на то, что происходит на Украине после 2022 года. Но война была и до этого - и до 2014 года, и это тоже часть российской доктрины. Это подготовка, кибератаки, информационные операции, коррупция, влияние», - заявила Байба Браже.

Глава МИД Латвии призвала понять это не только европейцев, под которыми она подразумевает и «Турцию, и Норвегию», но и США и Канаду.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе своей страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в связи с тем, что «ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась». Также Латвия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1500 беспилотных летательных аппаратов в рамках «коалиции доронов».