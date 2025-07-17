Премьер Венгрии Виктор Орбан указал, что перед высаживанием отношений с Киевом Европа должна понять, что вообще из себя представляет Украина. Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам Орбана, нужно определить, "каковы границы и население Украины".

"Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится", - указал он.

Венгерский премьер подчеркнул, что, "как только мир и ясность будут восстановлены", Европа сможет "заложить основы стратегического партнерства с Украиной". При этом он указал, что европейцы также должны "заключить долгосрочные соглашения с Россией".

Орбан также опубликовал фотографию горящей церкви в Закарпатье, указав, что украинские националисты угрожают венгерскому меньшинству.