Орбан призвал Европу определиться с границами Украины
Премьер Венгрии Виктор Орбан указал, что перед высаживанием отношений с Киевом Европа должна понять, что вообще из себя представляет Украина. Об этом он написал в своих соцсетях.
По словам Орбана, нужно определить, "каковы границы и население Украины".
"Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится", - указал он.
Венгерский премьер подчеркнул, что, "как только мир и ясность будут восстановлены", Европа сможет "заложить основы стратегического партнерства с Украиной". При этом он указал, что европейцы также должны "заключить долгосрочные соглашения с Россией".
Орбан также опубликовал фотографию горящей церкви в Закарпатье, указав, что украинские националисты угрожают венгерскому меньшинству.
"Принудительный набор в армию, убийства, поджоги церквей, подстрекательства, запугивания, - отметил премьер. - Все это происходит в Закарпатье с венграми. Мы вас не бросим, вы можете на нас положиться!"