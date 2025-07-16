Пашинян похвастался своим тюремным прошлым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал своим оппонентам не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, поскольку на заре политической деятельности он успел побывать в тюрьме пять раз. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции в Ереване Пашинян начал рассуждать об оскорблениях, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии у оппонентов аргументов.

«Пусть никто не соревнуется со мной в этой лексике. Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Нет необходимости открывать ящик Пандоры. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — добавил премьер.

Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ

Он указал, что лучшим решением по любому вопросу будет дискуссия.