Трамп сделал заявление о Путине

Глава США Дональд Трамп не подтвердил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Накануне американский лидер заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с российским коллегой. На вопрос о доверии Путину Трамп ответил, что он почти никому не доверяет.

В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома во вторник, 15 июля, Дональд Трамп сделал ряд заявлений о ситуации на Украине, а также ответил на вопрос о том, готов ли он к встрече с главой России.

«Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту [конфликт на Украине] еще не удалось», — отметил Трамп.

Президент США пояснил, что противостояние на Украине — это «война Байдена».

Также отрицательно Трамп ответил на вопрос о том, находится ли он теперь на стороне Украины. По словам американского лидера, он «на стороне человечества» и хочет завершения кровопролития.