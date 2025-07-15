Орбан потребовал от ЕС ввести санкции против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от руководства Европейского союза (ЕС) ввести санкции против Украины.

Его заявление опубликовано в соцсети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня в Брюсселе венгерское правительство выступило с инициативой немедленно включить в санкционный список Европейского союза по правам человека украинских руководителей, ответственных за кончину венгерского гражданина», — написал он.

Речь идет об инциденте с 45-летним закарпатским венгром Йожефом Шебештьеном, проживавшим в городе Берегово (Закарпатская область) и имевшим двойное гражданство, которого в рамках мобилизации на Украине затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Орбан: Украина и ЕС проиграли в конфликте с Россией

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поднимет в ЕС вопрос о насилии при мобилизации на Украине. По его словам, людей, в том числе непригодных к службе, «похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую».